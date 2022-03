மாவட்ட செய்திகள்

கோத்தகிரி அருகே கோடநாடு காட்சி முனையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள் + "||" + Tourists congregate at the Kotanadu viewing point near Kotagiri

கோத்தகிரி அருகே கோடநாடு காட்சி முனையில் குவிந்த சுற்றுலா பயணிகள்