மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர் மாவட்டத்தில்கூடுதல் இடங்களில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்க வேண்டும். குறைதீர்வு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை + "||" + Paddy procurement station should be opened in additional places

வேலூர் மாவட்டத்தில்கூடுதல் இடங்களில் நெல் கொள்முதல் நிலையம் திறக்க வேண்டும். குறைதீர்வு கூட்டத்தில் விவசாயிகள் கோரிக்கை