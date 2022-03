மாவட்ட செய்திகள்

வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயம் + "||" + It is mandatory to link the Aadhaar number with the bank account

வங்கி கணக்குடன் ஆதார் எண்ணை இணைப்பது கட்டாயம்