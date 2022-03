மாவட்ட செய்திகள்

பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதி + "||" + Officials ensure that the demands of the public are gradually met

பொதுமக்களின் கோரிக்கைகள் படிப்படியாக நிறைவேற்றப்படும் என அதிகாரிகள் உறுதி