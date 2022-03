மாவட்ட செய்திகள்

கட்டையால் தாக்கி பெண்ணை கொலை செய்தது அம்பலம்; கணவர் உள்பட 4 பேர் கைது + "||" + Woman beaten to death with stick exposed; 4 people including husband were arrested

கட்டையால் தாக்கி பெண்ணை கொலை செய்தது அம்பலம்; கணவர் உள்பட 4 பேர் கைது