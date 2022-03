மாவட்ட செய்திகள்

சாய்வு தளத்தில் பாசி படர்ந்ததால் நீச்சல் குளத்தில் இறங்க சிரமப்பட்ட நெல்லையப்பர் கோவில் யானைசீரமைப்பு பணிகள் மேற்ெகாள்ள நடவடிக்கை + "||" + Nellaiyappar temple elephant having difficulty getting down to the swimming pool

சாய்வு தளத்தில் பாசி படர்ந்ததால் நீச்சல் குளத்தில் இறங்க சிரமப்பட்ட நெல்லையப்பர் கோவில் யானைசீரமைப்பு பணிகள் மேற்ெகாள்ள நடவடிக்கை