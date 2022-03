மாவட்ட செய்திகள்

பொள்ளாச்சி அருகே அட்டகாச சிறுத்தை சிக்காததால் கூண்டை மாற்றி வைத்து வனத்துறையினர் கண்காணிப்பு + "||" + The forest department has changed the cage near Pollachi as the Attakasa leopard was not trapped

