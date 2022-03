மாவட்ட செய்திகள்

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வகுப்புகளை புறக்கணித்து மாணவர்கள் போராட்டம் + "||" + Students struggle to boycott classes by emphasizing various demands

பல்வேறு கோரிக்கைகளை வலியுறுத்தி வகுப்புகளை புறக்கணித்து மாணவர்கள் போராட்டம்