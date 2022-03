மாவட்ட செய்திகள்

அரசின் திட்டங்கள் அனைவருக்கும் கிடைக்கும் வகையில் பணியாற்ற வேண்டும்; அமைச்சர்கள் அறிவுறுத்தல் + "||" + Government programs must work to make them accessible to all; Instruction of Ministers

