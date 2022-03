மாவட்ட செய்திகள்

திண்டுக்கல் மாவட்டத்தில் 5 மையங்களில் 4 ஆயிரத்து 591 பேர் தட்டச்சு தேர்வில் பங்கேற்பு + "||" + In 5 centers in Dindigul district 4 thousand 591 people participated in the typing test

