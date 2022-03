மாவட்ட செய்திகள்

கூடலூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ரூ 20 லட்சத்தில் குழந்தைகள் வார்டு சீரமைப்பு + "||" + Renovation of Children s Ward at Kudalur Government Hospital at a cost of Rs 20 lakhs

கூடலூர் அரசு ஆஸ்பத்திரியில் ரூ 20 லட்சத்தில் குழந்தைகள் வார்டு சீரமைப்பு