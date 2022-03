மாவட்ட செய்திகள்

வேலூர்-ஆற்காடு சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகளை பொதுமக்கள் தாங்களாகவே அகற்ற அறிவுறுத்தல். + "||" + Occupiers must be removed by the public themselves

வேலூர்-ஆற்காடு சாலையில் ஆக்கிரமிப்புகளை பொதுமக்கள் தாங்களாகவே அகற்ற அறிவுறுத்தல்.