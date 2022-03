மாவட்ட செய்திகள்

தமிழகத்திற்கு அகதிகளாக வருபவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்கப்படும் + "||" + Necessary assistance will be provided to those who come to Tamil Nadu as refugees

தமிழகத்திற்கு அகதிகளாக வருபவர்களுக்கு தேவையான உதவிகள் வழங்கப்படும்