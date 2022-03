மாவட்ட செய்திகள்

தஞ்சையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.105-யை தாண்டியது + "||" + Petrol price in Thanjavur has crossed Rs 105 per liter

தஞ்சையில் பெட்ரோல் விலை லிட்டருக்கு ரூ.105-யை தாண்டியது