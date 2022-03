மாவட்ட செய்திகள்

சுகபிரசவத்தில், பெண்ணுக்கு 4½ கிலோ எடையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது + "||" + The female gave birth to a male child weighing about 4 kg

சுகபிரசவத்தில், பெண்ணுக்கு 4½ கிலோ எடையில் ஆண் குழந்தை பிறந்தது