மாவட்ட செய்திகள்

நடப்பு கூட்டத்தொடரில் கர்நாடக மேல்-சபையில் மதமாற்ற தடை சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்படுவது சந்தேகம்? + "||" + Prohibition of Conversion Act in the Upper House of Karnataka

நடப்பு கூட்டத்தொடரில் கர்நாடக மேல்-சபையில் மதமாற்ற தடை சட்ட மசோதா நிறைவேற்றப்படுவது சந்தேகம்?