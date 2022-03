மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடக சித்ரகலா பரிஷத் சார்பில் 19-வது ஓவிய சந்தை;முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை தொடங்கி வைத்தார் + "||" + Painting Market in Bangalore on behalf of Karnataka Chitrakala Parishad

கர்நாடக சித்ரகலா பரிஷத் சார்பில் 19-வது ஓவிய சந்தை;முதல்-மந்திரி பசவராஜ் பொம்மை தொடங்கி வைத்தார்