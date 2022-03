மாவட்ட செய்திகள்

உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் 3 கட்சிகள் இணைந்தே ஆட்சியை நடத்துகிறது- பா.ஜனதாவுக்கு, அஜித் பவார் பதிலடி + "||" + It is ruled by a three-party coalition led by Uttam Thackeray

உத்தவ் தாக்கரே தலைமையில் 3 கட்சிகள் இணைந்தே ஆட்சியை நடத்துகிறது- பா.ஜனதாவுக்கு, அஜித் பவார் பதிலடி