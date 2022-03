மாவட்ட செய்திகள்

கர்நாடகத்தில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் பாதிப்பு இல்லை + "||" + The normal life of the people in Karnataka is not affected

கர்நாடகத்தில் மக்களின் இயல்பு வாழ்க்கையில் பாதிப்பு இல்லை