மாவட்ட செய்திகள்

நியமன, ஒப்பந்தக்குழு உறுப்பினர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு + "||" + Nomination and selection of contract committee members without competition

நியமன, ஒப்பந்தக்குழு உறுப்பினர்கள் போட்டியின்றி தேர்வு