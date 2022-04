மாவட்ட செய்திகள்

காந்தி சிலை பகுதியில் மின்கம்பம், குடிநீர் தொட்டியை சரி செய்ய கோரிக்கை + "||" + Request to repair electric pole and drinking trough in Gandhi statue area

காந்தி சிலை பகுதியில் மின்கம்பம், குடிநீர் தொட்டியை சரி செய்ய கோரிக்கை