மாவட்ட செய்திகள்

பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தற்காலிக செவிலியர்கள் வேலை கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு + "||" + Petition to the Collector Office asking for work for temporary nurses

பணி நீக்கம் செய்யப்பட்ட தற்காலிக செவிலியர்கள் வேலை கேட்டு கலெக்டர் அலுவலகத்தில் மனு