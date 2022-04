மாவட்ட செய்திகள்

தமிழக கடல் பகுதியில், காரைக்கால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கூடாது + "||" + In the waters of Tamil Nadu, Karaikal fishermen are not allowed to fish

தமிழக கடல் பகுதியில், காரைக்கால் மீனவர்கள் மீன்பிடிக்க கூடாது