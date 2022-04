மாவட்ட செய்திகள்

கொரோனா தொற்றால் இறந்தவர்களின் வாரிசுகள் கருணை தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம் + "||" + Heirs of those who died of corona infection can apply for the allowance

கொரோனா தொற்றால் இறந்தவர்களின் வாரிசுகள் கருணை தொகை பெற விண்ணப்பிக்கலாம்