மாவட்ட செய்திகள்

உப்பனாற்றில் கட்டப்படும் பாலம் விரைந்து முடிக்கப்படுமா? + "||" + Will the bridge over the tributary be completed soon

உப்பனாற்றில் கட்டப்படும் பாலம் விரைந்து முடிக்கப்படுமா?