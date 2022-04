மாவட்ட செய்திகள்

50 ரூபாயை எடுத்து ஆசிரியையிடம் ஒப்படைத்த 6 வயது சிறுமிக்கு கிடைத்த கவுரவம் + "||" + Honor received by a 6 year old girl who took 50 rupees and handed it over to the teacher

50 ரூபாயை எடுத்து ஆசிரியையிடம் ஒப்படைத்த 6 வயது சிறுமிக்கு கிடைத்த கவுரவம்