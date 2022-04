மாவட்ட செய்திகள்

கல்லல் யூனியன் வார்டு தேர்தலில் ஒரு ஓட்டு வித்தியாசத்தில் அ.தி.மு.க. வெற்றி + "||" + In the Kalal Union ward election The AIADMK won by a margin of one vote. Success

