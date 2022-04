மாவட்ட செய்திகள்

முதல்வரின் முகவரி துறை மூலம் 33,122 மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை + "||" + Action on 33122 petitions by the Chief Minister Address Department

முதல்வரின் முகவரி துறை மூலம் 33,122 மனுக்கள் மீது நடவடிக்கை