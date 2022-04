மாவட்ட செய்திகள்

மனைவி, மாமியாரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக வாலிபர் கைது + "||" + The youth was arrested for assaulting his wife and mother-in-law and threatening to kill them

மனைவி, மாமியாரை தாக்கி கொலை மிரட்டல் விடுத்ததாக வாலிபர் கைது