மாவட்ட செய்திகள்

விவசாய பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கக்காததை கண்டித்து மறியல் + "||" + Condemnation of non opening of water for agricultural irrigation

விவசாய பாசனத்திற்கு தண்ணீர் திறக்கக்காததை கண்டித்து மறியல்