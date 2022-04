மாவட்ட செய்திகள்

விருத்தாசலத்தில்சொத்து வரி உயர்வை திரும்ப பெறக்கோரி அ.தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம்அருண்மொழிதேவன் எம் எல் ஏ தலைமையில் நடந்தது + "||" + In Vriddhachalam Demonstration by AIADMK workers demanding withdrawal of property tax hike It was led by Arunmozhithevan MLA

விருத்தாசலத்தில்சொத்து வரி உயர்வை திரும்ப பெறக்கோரி அ.தி.மு.க.வினர் ஆர்ப்பாட்டம்அருண்மொழிதேவன் எம் எல் ஏ தலைமையில் நடந்தது