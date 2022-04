மாவட்ட செய்திகள்

மும்பை - நாக்பூர் விரைவு சாலை திட்டத்தில் இருந்து எனது பெயரை யாரும் அழிக்க முடியாது- தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேச்சு + "||" + No one can erase my name

மும்பை - நாக்பூர் விரைவு சாலை திட்டத்தில் இருந்து எனது பெயரை யாரும் அழிக்க முடியாது- தேவேந்திர பட்னாவிஸ் பேச்சு