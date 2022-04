மாவட்ட செய்திகள்

ராணிப்பேட்டையில் தேசிங்கு ராஜா, ராணி நினைவு மண்டபத்தை புனரமைக்க வேண்டும் + "||" + Desingu Raja in Ranipettai to renovate the Rani Memorial Hall

ராணிப்பேட்டையில் தேசிங்கு ராஜா, ராணி நினைவு மண்டபத்தை புனரமைக்க வேண்டும்