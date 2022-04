மாவட்ட செய்திகள்

மனைவியின் தலையில் பாட்டிலால் தாக்கிய விவசாயி கைது + "||" + Farmer arrested for hitting wife on the head with a bottle

மனைவியின் தலையில் பாட்டிலால் தாக்கிய விவசாயி கைது