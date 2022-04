மாவட்ட செய்திகள்

கும்பல் தலைவனுக்கு தனிப்படை வலைவீச்சு:‘‘கஞ்சாவை ரூ.25 ஆயிரத்திற்கு வாங்கி ரூ.2 லட்சத்திற்கு விற்பனை’’கைதான போலீஸ்காரர் பரபரப்பு தகவல் + "||" + "Buy cannabis for Rs 25,000 and sell it for Rs 2 lakh"

கும்பல் தலைவனுக்கு தனிப்படை வலைவீச்சு:‘‘கஞ்சாவை ரூ.25 ஆயிரத்திற்கு வாங்கி ரூ.2 லட்சத்திற்கு விற்பனை’’கைதான போலீஸ்காரர் பரபரப்பு தகவல்