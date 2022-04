மாவட்ட செய்திகள்

குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணிகளுக்கு தனி வார்டு. கலெக்டர் உத்தரவு + "||" + Separate ward for pregnant women suffering from high blood pressure and diabetes

குடியாத்தம் அரசு மருத்துவமனையில் ரத்த அழுத்தம், சர்க்கரை நோயால் பாதிக்கப்பட்ட கர்ப்பிணிகளுக்கு தனி வார்டு. கலெக்டர் உத்தரவு