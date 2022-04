குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தரமான அரிசி, பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும். கலெக்டர் பேச்சு

மாவட்ட செய்திகள்

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தரமான அரிசி, பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும். கலெக்டர் பேச்சு + "||" + Quality rice, products should be available without restriction

குடும்ப அட்டைதாரர்களுக்கு தரமான அரிசி, பொருட்கள் தடையின்றி கிடைக்க வேண்டும். கலெக்டர் பேச்சு