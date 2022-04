மாவட்ட செய்திகள்

ராமசாமி கோவில் பின்புற கோட்டை வாசல் குப்பை மேடாக மாறும் அவலம் + "||" + It is a pity that the back gate of the Ramasamy temple turns into a garbage dump

ராமசாமி கோவில் பின்புற கோட்டை வாசல் குப்பை மேடாக மாறும் அவலம்