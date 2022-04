மாவட்ட செய்திகள்

தக்கலை அரசு ஆஸ்பத்திரியில்மூதாட்டியிடம் நூதன முறையில் நகை பறித்த கொள்ளையன் கைது + "||" + The robber who stole the jewelry was arrested

தக்கலை அரசு ஆஸ்பத்திரியில்மூதாட்டியிடம் நூதன முறையில் நகை பறித்த கொள்ளையன் கைது