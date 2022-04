மாவட்ட செய்திகள்

அல்கொய்தா அமைப்பின் தலைவர் பேச்சு கண்டிக்கத்தக்கது; காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலாளர் அஜய் மக்கான் பேட்டி + "||" + On the Hijab issue in Karnataka The speech of the leader of the Al Qaeda organization is reprehensible

அல்கொய்தா அமைப்பின் தலைவர் பேச்சு கண்டிக்கத்தக்கது; காங்கிரஸ் தேசிய பொதுச் செயலாளர் அஜய் மக்கான் பேட்டி