மாவட்ட செய்திகள்

புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் லாரி சிக்கியது + "||" + The truck got stuck in a ditch on the newly laid road

புதிதாக அமைக்கப்பட்ட சாலையில் ஏற்பட்ட பள்ளத்தில் லாரி சிக்கியது