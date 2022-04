மாவட்ட செய்திகள்

துணைத்தலைவர் வேறு கட்சி என்பதால் கீழே அமரச்சொன்ன தலைவர் + "||" + The vice president is the leader who sat down because he is a different party

துணைத்தலைவர் வேறு கட்சி என்பதால் கீழே அமரச்சொன்ன தலைவர்