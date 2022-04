மாவட்ட செய்திகள்

திருநகரி வாய்க்காலில் உள்ள ஆகாய தாமரைகள் அகற்றப்படுமா? + "||" + Will the aerial lotuses in the Thirunagari canal be removed

திருநகரி வாய்க்காலில் உள்ள ஆகாய தாமரைகள் அகற்றப்படுமா?