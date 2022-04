மாவட்ட செய்திகள்

தொழில் நிறுவனங்களில்பெண்களுக்கான உரிய பாதுகாப்புக்குழு அமைத்து செயல்படுத்திட வேண்டும்;மாநில மகளிர் ஆணைய தலைவி பேச்சு + "||" + An appropriate protection committee for women should be set up and implemented

தொழில் நிறுவனங்களில்பெண்களுக்கான உரிய பாதுகாப்புக்குழு அமைத்து செயல்படுத்திட வேண்டும்;மாநில மகளிர் ஆணைய தலைவி பேச்சு