மாவட்ட செய்திகள்

மான்கறி வாங்கி வந்த சிறுவனுக்கு ரூ35 ஆயிரம் அபராதம் + "||" + A fine of Rs 35000 was imposed on a boy who bought a deer

மான்கறி வாங்கி வந்த சிறுவனுக்கு ரூ35 ஆயிரம் அபராதம்