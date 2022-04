மாவட்ட செய்திகள்

ஆறுமுகநேரியில் சமூக வலைதளங்களில் போலீசார் குறித்து அவதூறு கருத்துக்களை பதிவிட்டவர் கைது + "||" + Slander about the police on social websites The person who posted the comments was arrested

ஆறுமுகநேரியில் சமூக வலைதளங்களில் போலீசார் குறித்து அவதூறு கருத்துக்களை பதிவிட்டவர் கைது