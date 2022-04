மாவட்ட செய்திகள்

வடமதுரை அருகேலாரி மீது கார் மோதல் தந்தை-மகன் பலிகொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்தவர்களுக்கு நேர்ந்த துயரம் + "||" + Near Vadamadurai Car collision with truck Father-son killed Tragedy befalls tourists to Kodaikanal

வடமதுரை அருகேலாரி மீது கார் மோதல் தந்தை-மகன் பலிகொடைக்கானலுக்கு சுற்றுலா வந்தவர்களுக்கு நேர்ந்த துயரம்