மாவட்ட செய்திகள்

அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவிகளுக்கும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும் + "||" + Rs.1,000 should also be given to government aided school students

அரசு உதவி பெறும் பள்ளி மாணவிகளுக்கும் ரூ.1,000 உதவித்தொகை வழங்க வேண்டும்