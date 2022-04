மாவட்ட செய்திகள்

அகரம்சேரி தோட்டக்கலை பண்ணையில் கூடுதலாக 50 லட்சம் நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். கலெக்டர் அறிவுரை + "||" + An additional 50 lakh seedlings are to be produced

அகரம்சேரி தோட்டக்கலை பண்ணையில் கூடுதலாக 50 லட்சம் நாற்றுகள் உற்பத்தி செய்ய வேண்டும். கலெக்டர் அறிவுரை