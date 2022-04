மாவட்ட செய்திகள்

வேப்பூரில் பரபரப்புமூதாட்டியை கொன்று நகையை திருடிய கல்லூரி மாணவர் கைதுஅடகு வைத்து காதலிக்கு செல்போன் வாங்கி கொடுத்ததாக வாக்குமூலம்